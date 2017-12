Plek tekort voor arbeidsmigranten in Gelderland

ARNHEM - Steeds meer gemeenten worstelen met de vraag waar ze arbeidsmigranten moeten huisvesten. Gelderland komt minstens 10.000 huisvestingsplaatsen tekort. Een geschikte locatie vinden is moeilijk, want er is veel weerstand tegen. Veel mensen vrezen overlast van de zogeheten Polenhotels.

Naar schatting 35.000 arbeidsmigranten werken in Gelderse kassen, distributiecentra, en bij slachterijen en kippenbedrijven. 'Ik zeg wel eens: er komt geen trostomaatje op ons bord of er heeft een arbeidsmigrant aan gezeten', zegt Wim Reedijk, directeur van het Expertisecentrum Flexwonen, dat zich bezighoudt met deze vestigingsproblematiek.

Reedijk schat dat minstens 10.000 arbeidsmigranten nog op zoek zijn naar een geschikte plek om te wonen. Sommige gemeenten, zoals onlangs de gemeente Zaltbommel, verbieden grootschalige woonvoorzieningen, die in de volksmond ook wel 'Polenhotels' worden genoemd. 'Dan ontstaat er een waterbed-effect', zegt Reedijk. 'Dan zullen andere gemeenten er mee worden opgezadeld.'

Leegstaande kassen

Maasdriel, de buurgemeente van Zaltbommel, is al langer met de huisvesting van arbeidsmigranten bezig. Uit een inventarisatie is vorige maand gebleken dat er 1300-1500 arbeidsmigranten in Maasdriel wonen. Burgemeester Van Kooten zegt dat leegstaande kassen regelmatig worden gecontroleerd, omdat daar in het verleden vaak arbeidsmigranten verbleven. 'Dan krijg je van mij een dwangsom die aardig kan oplopen. Ik heb begrepen dat je mensen het best kan laten luisteren als je ze in de portemonnee treft.'

Arbeidsmigranten die korter dan vier maanden in Maasdriel verblijven, moeten toeristenbelasting betalen. Wie langer blijft, moet zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Ook krijgen nieuwkomers een welkomstasje met gedragsregels in verschillende talen, waaronder Pools. Van Kooten: 'Daarin staat onder meer dat we er hier niet van houden als er op straat wordt gedronken.'

Hard nodig

Maar Reedijk waarschuwt: alleen repressief beleid werkt niet. Gemeenten moeten ook actief op zoek naar goede locaties en geschikte huisvesting. Anders blijft illegale huisvesting aantrekkelijk.

Een ander effect van het tekort aan geschikte huisvesting is dat de komst van buitenlandse werknemers er door belemmerd wordt. Reedijk: 'Je ziet al dat het moeilijker wordt om ze hier naartoe te halen, omdat de economie in bijvoorbeeld Polen ook aantrekt. Als het dan ook moeilijk is om huisvesting te vinden, is de kans groter dat ze het laten afweten. En dat is een flinke aderlating voor onze economie, want we hebben ze hard nodig.'

