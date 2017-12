Bijgelovige Henk de Jong zingt op weg naar De Graafschap André Hazes

DOETINCHEM - Bijgeloof in topsport komt regelmatig voor. Ook trainer Henk de Jong van De Graafschap heeft zo zijn rituelen. 'Elke week moet ik even hard meezingen met André Hazes.'

Aanleiding voor een bijzonder gesprekje met De Jong was een steen die op zijn voorruit viel. Onderweg van Drachten naar Doetinchem ging het mis. 'Hij kletste vanuit een auto voor mij zo op mijn raam. Maar misschien brengt het sterretje ons geluk', was De Jong direct attent naar de wedstrijd van vanavond tegen Jong AZ.

Schone onderbroek

De Fries onthulde vervolgens dat hij best bijgelovig is al is het ergste er volgens hem wel vanaf. 'Omdat ik heb gemerkt dat het toch niet altijd iets uitmaakt. Maar ik ben zeker bijgelovig. Niet meer zoals vroeger toen ik op de dag van de wedstrijd altijd dezelfde maat schoenen, onderbroek en sokken aan moest. Maar het gebeurt nog steeds. Tot we verliezen, dan doe ik een schone onderbroek aan', grapt De Jong.

Beetje gek

De flamboyante trainer moet er ook zelf om lachen. Nog altijd heeft hij zo zijn rituelen voor een wedstrijd. 'Soms ben je een beetje gek als trainer. Ik heb iedere week ook even muziek aan op de heenweg. Die heb ik dan opgenomen. Meezingen met André Hazes, dat vind ik ook echt mooi. Op een wedstrijddag probeer ik altijd veel hetzelfde te doen.'

Nummerborden tellen

Soms gaat bijgeloof nog verder. 'Het leven zit vol met dwangmatigheden die mensen hebben. Ze doen de gekste dingen. Dan zijn mijn voorbeelden nog humor. Mijn vrouw had altijd de neiging om elk nummerbord te lezen. We zaten samen in de auto en dan moest ze elk nummer onthouden. Kun je nagaan hoe lastig dat is. Het is er een beetje uit maar dat zijn best vervelende dingen.'