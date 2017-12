Deel dit artikel:











Ziekenhuis schaft peperdure scanner aan, maar heeft er nog geen plek voor Foto: Gelre ziekenhuizen

APELDOORN - Al wel gekocht; maar het staat nog niet in het ziekenhuis. De PET-CT scan die het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn afgelopen februari heeft aangeschaft, staat nog bij de fabrikant in Duitsland.

Het ruim 1,5 miljoen euro kostende apparaat zou eigenlijk na de zomer in gebruik moeten zijn. Maar dat loopt grote vertraging op. Volgens een woordvoerder moet er nog intern verhuisd worden om plaats te maken voor de scanner. Een verbouwing is volgens het ziekenhuis niet nodig. De verwachting is nu dat de scanner pas vanaf half 2018 gebruikt kan worden. Deze PET-CT scanner is uniek voor Nederland. Het apparaat zorgt voor minder stralingsbelasting voor patiënten en artsen. Alleen het lichaamsdeel dat wordt onderzocht, is blootgesteld aan straling. Bovendien biedt de scanner in de nabije toekomst meer mogelijkheden bij scans voor onderzoek naar alzheimer en prostaatkanker. Zie ook: Gelre ziekenhuizen schaft 'unieke' scanner aan Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl