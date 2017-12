Onderzoek: onvoldoende voor speciaal vervoer

Over PlusOV, verantwoordelijk voor het meeste speciaal vervoer in de Stedendriehoek (onder meer Apeldoorn, Hattem en Zutphen), zijn mensen het minst tevreden. Zij geven PlusOV gemiddeld een 3,4. Dat is een onderstreping van de uitkomsten van het externe rapport over PlusOV dat vorige maand verscheen.

Op de internetenquête die Omroep Gelderland eind oktober verspreidde in samenwerking met belangenorganisatie Zorgbelang Gelderland, kwamen in ruim twee weken tijd 400 bruikbare reacties. De meningen zijn wel verdeeld: 47 procent geeft het speciaal vervoer een 5 of minder, terwijl 42 procent het speciaal vervoer beoordeelt met minstens een 7.

Valleihopper slecht, ZOOV beter

Ook Valleihopper, de naam van het speciaal vervoer in onder meer Barneveld, Nijkerk en Wageningen, scoort slecht: een 5,3 gemiddeld. Over ZOOV, het speciaal vervoer in onder meer Doetinchem en Winterswijk, zijn gebruikers en mensen in hun omgeving het enthousiast: ZOOV krijgt gemiddeld een 6,7 (waarbij opgemerkt moet worden dat slechts 35 mensen aangaven dat zij ervaring hebben met ZOOV).

Regiecentrales afgestraft

Het meest wordt geklaagd over de coördinerende regiecentrales, waar de planning van de ritten wordt gemaakt. Het gemiddelde rapportcijfer voor deze regiecentrales is een 4,6. Over de chauffeurs zijn de respondenten het meest tevreden, zij worden gemiddeld beoordeeld met een 6,8. Mensen die weleens contact hebben met hun gemeente over speciaal vervoer waarderen dit contact met een 5,9. Het speciaal vervoer is grotendeels de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Kwaliteit gedaald

Leerlingenvervoer wordt door gebruikers en hun naaste omgeving gewaardeerd met gemiddeld een 5,2; Wmo-vervoer (de vroegere Regiotaxi) scoort een 5,4. Volgens ruim de helft van de respondenten is de kwaliteit van het speciaal vervoer in Gelderland de afgelopen jaren gedaald. Volgens 10 procent is de kwaliteit juist gestegen.





Deze cijfers zijn echt te laag, er is fors werk aan de winkel. Joke Stoffelen, Zorgbelang Gelderland.

Zorgbelang Gelderland is geschrokken van de onderzoeksresultaten. ‘Deze cijfers zijn echt te laag’, zegt senior adviseur Joke Stoffelen. ‘Er is fors werk aan de winkel.’ De resultaten van de enquête zijn niet representatief, maar duiden wel op structurele problemen.

1,1 miljoen ritten

De taxibedrijven die in opdracht van de zes Gelderse samenwerkingsverbanden (de gemeenten) het speciaal vervoer verzorgen, voerden voor hen in het eerste halfjaar van 2017 in totaal ruim 1,1 miljoen ritten uit.

