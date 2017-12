Deel dit artikel:











Schip vaart tegen Oude IJsselbrug bij Zutphen Archieffoto: Flickr

ZUTPHEN - Een schip is vrijdagochtend tegen de Oude IJsselbrug bij Zutphen gevaren. De bemanning is ongedeerd. De kajuit is van het schip gevaren. Verder is er geen schade.

De brug moest worden geïnspecteerd om te kijken of het veilig was om erover heen te rijden. Tussen Dieren en Zutphen reden enige tijd geen treinen door de beschadigde spoorbrug. Het schip is inmiddels afgemeerd bij de sluis in Eefde. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl