Verkeersbord omvergereden, maar waar is de bestuurder? Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - In de nacht van woensdag op donderdag is er een voertuig doorgereden na een aanrijding in ’t Harde.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

De auto raakte op de kruising Bovenheigraaf en de Bovenweg een vluchtheuvel. Hierbij is een verkeersbord omvergereden, die de politie later een stuk verderop vond. De auto moet schade hebben aan de voorzijde van het voertuig, want er lagen stukken van de koplamp op het wegdek. Uit onderzoek is gebleken dat het om een BMW gaat, aldus de politie. Tipgevers kunnen zich melden.