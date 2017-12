Minister laat 'landjepik' Berkelland onderzoeken

BORCULO - Minister Carola Schouten van Landbouw laat een verhaal over 'landjepik' door boeren onderzoeken. Het dagblad Trouw meldde vrijdag dat in Berkelland tientallen gevallen van 'landjepik' door agrariërs zijn vastgesteld.

Boeren nemen volgens de krant stiekem stroken gemeentegrond zoals wegbermen en groenstroken in gebruik. Daardoor neemt hun hoeveelheid grond toe en kunnen ze meer verbouwen. Verder komen ze daardoor voor meer Europese subsidie in aanmerking en mogen ze meer mest uitrijden. 'Ik heb het ministerie gevraagd te kijken wat er aan de hand is', zei Schouten. Verder wil ze nog niet op de zaak ingaan.

Een adviseur van Berkelland schat dat een kwart van de boeren in de grote agrarische gemeente aan deze praktijk doet. Volgens hem schaadt het landjepik ook de natuur omdat groenstroken en bermen belangrijk zijn voor vogels, vlinders en insecten. In Berkelland wordt inmiddels opgetreden tegen de boeren.

Volgens een woordvoerder van de gemeente speelt het al sinds 2014. Het probleem zit in de meting van de Europese Unie. Dat doen ze niet kadastraal, maar met luchtfoto's. De gemeente neemt het de boeren dan ook niet kwalijk, want deze manier van meten werkt fraude in de hand.