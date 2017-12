Wijchen zet volgende stap richting omgekeerd inzamelen

ARNHEM - Het proces van het omgekeerd inzamelen in Wijchen is weer een stap verder. De gemeenteraad heeft onder andere besloten om voor de bewoners van het buitengebied, alle aanbiedlocaties open te stellen.

Het doel van het omgekeerd inzamelen is ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk restafval over blijft. Daardoor kunnen ook zo veel mogelijk grondstoffen gerecycled worden. Per 1 juni 2018 gaan de inwoners van Wijchen hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt brengen. Ze betalen voor elke zak die in de container wordt gegooid.

Hoogbouw Voor de bewoners in hoogbouw, stelden de fracties van Kernachtig Wijchen, VVD, PvdA en het CDA voor om als proef een aantal ondergrondse restafvalcontainers uit te voeren voor 30 liter zakken in plaats van de ‘normale’ 50 liter zakken.

Lager tarief

Volgens Martijn Verharen van Kernachtig Wijchen en wethouder Titus Burgers leidt dit tot een lager tarief dan bij de 50 liter zakken. Maar het betekent wel dat de bewoners vaker naar de containers moeten lopen. Het voordeel voor de bewoners in de hoogbouw is dan wel dat ze niet de hele tijd met een zak vol met restafval in hun huis zitten.

Uiteindelijk werd dit amendement aangenomen, net als twee andere amendementen en een motie. Daardoor is een volgende stap gezet richting 1 juni van het aankomende jaar, wanneer het omgekeerd inzamelen in Wijchen van start gaat.