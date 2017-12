Opening parkeergarage Oostflank pas midden december

WIJCHEN - De parkeergarage onder de Oostflank in Wijchen wordt pas midden december officieel geopend. Dat heeft wethouder Paul Loermans aan de raad laten weten, na vragen van de CDA-fractievoorzitter Björn Derksen.

Het was Derksen opgevallen dat er geen bord aan de Meerdreef staat, zodat mensen weten dat er een parkeergarage onder de Oostflank is. Ook had de CDA-fractie gemerkt dat de garage bij topdrukte in het centrum nauwelijks werd gebruikt.

Daar had wethouder Loermans wel een logische verklaring voor. 'De parkeergarage is nog niet officieel open', liet hij weten. 'Pas midden december zal deze geopend gaan worden en in de komende maanden zal ook de bewegwijzering worden aangepast.'