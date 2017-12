Museum Transit Oost loopt vertraging op

ULFT - De bouw van het openbaar vervoermuseum Transit Oost in Winterswijk loopt vertraging op. Het nieuwe onderkomen had in het voorjaar van 2017 al af moeten zijn, maar de verwachting is nu dat pas in april 2018 de deuren opengaan.

'Onze verwachting was om een gebouw binnen twee jaar uit de grond te stampen en dat is uiteindelijk toch wat ambitieuzer gebleken dan verwacht', vertelt Tomar Sonderen van Transit Oost. 'Als je met zo’n plan begint, moet je ambitieuze doelen stellen en dat hebben wij ook zeker gedaan. We hebben echter in april besloten de opening met een jaar uit te stellen.'



Dat de ambitieuze planning niet gehaald is heeft mede te maken met het feit dat de bouw volledig wordt verzorgd door vrijwilligers. 'Die zetten zich dag en nacht in voor het museum.' Een mogelijk geldtekort speelt geen rol bij de vertraging, zegt Sonderen. 'Maar natuurlijk moeten we wel op de kleintjes blijven letten.' Hij twijfelt in elk geval niet aan de huidige planning. 'De opening in april 2018 gaat zeker lukken.'



Het oude museum is al anderhalf jaar gesloten, zodat de stichting zich volledig kan richten op de nieuwe locatie. In het nieuwe onderkomen wordt gebruik gemaakt van interactieve helden uit het verleden die de bezoekers door het museum leiden. 'Zodat je jezelf ook waant in die tijd', vertelt Sonderen.

