Plan zandwingebied voorlopig van tafel

DIDAM - Het in werking stellen en vergroten van het zandwingebied bij Didam gaat voorlopig niet door. De gemeenteraad van Montferland stemde donderdagavond tegen het plan.

De firma Roelofs wil het zandwingebied graag nieuw leven inblazen. Inwoners van Nieuw-Dijk bij Didam vrezen overlast en protesteren al jaren tegen de plannen.

De gemeenteraad wil met Roelofs en de bewoners in gesprek om te kijken of er andere mogelijkheden voor het zandwingebied zijn. Ook de bewoners zijn niet per definitie tegen uitbreiding van het gebied, maar wel tegen een grote installatie vlak bij hun huis.

Zie ook: Omwonenden zandwingebied vrezen overlast