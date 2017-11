Deel dit artikel:











Man verstopt schilderij in bosjes Foto: Politie Montferland

DIDAM - Aan de Breideweg in Didam is donderdagavond een schilderij in de bosjes gevonden. Het kunstwerk werd daar verstopt door een onbekende man. Dat meldt de politie.

Een voorbijganger zag dat de man rond 18.20 uur een vuilniszak in de bosjes verstopte. Vervolgens liep de man, die donkere kleding en een pet droeg, weg. De voorbijganger opende de vuilniszak en zag dat er een schilderij in zat. Daarop schakelde hij de politie in. De politie is op zoek naar de eigenaar van het schilderij en naar de man die het schilderij verstopte. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl