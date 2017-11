Dramatische tweede dag voor golfster Anne van Dam

DAYTONA BEACH - Een kaart voor de sterkste mondiale golfcompetitie lijkt ver weg voor Anne van Dam.

De 22-jarige Arnhemse duikelde in het kwalificatietoernooi voor de Amerikaanse vrouwentour LPGA van de eerste plaats naar een positie in de achterhoede. Waar ze op de eerste dag klaar was na 68 slagen (vier onder par), had ze er donderdag maar liefst 81 nodig (negen boven par).

Van Dam noteerde op de tweede dag onder meer drie bogeys, twee double bogeys én een triple bogey.

De eerste twintig na vijf ronden verdienen een volledig ticket voor de LPGA Tour. Van Dam staat voorlopig 92ste.