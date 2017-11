Deel dit artikel:











Wapen in café gevonden: zaak zes weken dicht Foto: Google Street View

DOETINCHEM - Café Baron of the Town in Doetinchem moet zes weken dicht, omdat er een vuurwapen is aangetroffen.

De ondernemer krijgt van burgemeester Mark Boumans tot vrijdag 12.00 uur de tijd om de zaak aan de Dr. Huber Noodtstraat te sluiten. Het vuurwapen werd gevonden tijdens een controle op 19 november. Er werden toen ook een gasalarmpistool, patronen en een patronenhouder aangetroffen. Een getuige zei later dat hij had gezien dat de ondernemer het wapen zichtbaar voor klanten droeg. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl