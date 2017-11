Deel dit artikel:











Veel nieuwe woningen, wijkvernieuwing rond Van Kolplein in Velp klaar

VELP - Met de onthulling van een bankje op het Van Kolplein in Velp-Zuid is donderdag de wijkvernieuwing in dit gedeelte van Velp officieel afgesloten.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De afgelopen jaren heeft Vivare op en rondom het Van Kolpein 86 woningen gesloopt en 80 woningen herbouwd. De gemeente heeft het Van Kolplein en de omliggende straten opnieuw ingericht. Het bankje werd onthuld door wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden, de heer Duif van Vivare en de heer Dicker van Wijkplatform Velp Zuid. Omwonenden waren uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te zijn. Het bankje dat een cadeau van het Wijkplatform Velp Zuid is, symboliseert het belang van het Van Kolplein als ontmoetingsplaats.