Kijk hier naar de trailer van de nieuwe natuurfilm 'Wild: Bonte families op de Veluwe' Filmmaker Luc Enting in actie. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

UDDEL - De trailer van de nieuwe natuurfilm 'Wild: Bonte families op de Veluwe' is uit. De film van Luc Enting uit Ede is per 1 februari in de bioscoop te zien.

In de film worden gedurende de vier jaargetijden drie dierenfamilies gevolgd: de vos, het edelhert en het wilde zwijn. Er zijn ook kleine rollen voor de raaf, buizerd en ijsvogel. André van Duin verzorgt de voice-overs. Bekijk de trailer van Wild hier: Enting filmde ruim twee jaar op de Veluwe en kreeg toestemming om te filmen in gebieden die voor gewone wandelaars niet toegankelijk zijn. Zie ook: Wilde dieren krijgen de hoofdrol in film over de Veluwe Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl