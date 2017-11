Militaire eenheid na 22 jaar terug in Nunspeet

Deel dit artikel:











NUNSPEET - Met een speciale ceremonie midden op het marktplein van Nunspeet droeg de commandant het commando van zijn eenheid over. Het 104 verkenningseskadron is na 22 jaar teruggekeerd naar Nunspeet. De eenheid is de opvolger van het verkenningsbataljon dat daar in 1995 werd opgeheven.

Vroeger reed dit uit 500 man bestaande bataljon te paard, vandaar dat paarden de ceremonie extra luister hebben bijgezet. Tegenwoordig bestaat het in 2006 opgerichte eskadron uit zo'n 100 militairen, ze hebben deel uitgemaakt van missies in Afghanistan. In december gaat een deel van de verkenners naar Mali, hun taak is het verzamelen van informatie. Zwarte baret Sinds de Tweede Wereldoorlog dragen de eenheden van de cavalerie zwarte baretten. Het bataljon dat in 1995 werd opgeheven als gevolg van bezuinigingen was gelegerd op de Generaal Winkelman-kazerne in Nunspeet.