Wageningse Vreugdefabriek op zoek naar meer muziek, beleving en entertainment voor mensen met een beperking

Jan Vos werkte jarenlang bij een bouwmarkt, maar hij liep al tijden met het idee om in de gehandicaptenzorg te gaan werken. In 2011 waagde hij de stap. Hij volgde een zorgopleiding en later hij begon met een speciale DJ club voor mensen met een beperking. Het werd een groot succes en uiteindelijk leidde het tot de oprichting van de Vreugdefabriek.

Bezuinigingen

'Ik zie iedere dag weer dat er cliënten in de zorg zijn die juist vreugde missen en dat gaat ons echt aan het hart', zegt Vos. Zijn Vreugdefabriek moet hiervoor uitkomst bieden. Ondank het succes van de Vreugdefabriek heeft Jan Vos ook wel zorgen over de ontwikkelingen in de zorg: 'Door de enorme bezuinigingen is er nauwelijks budget meer om cliënten of bewoners in de gehandicapten- en ouderenzorg iets te kunnen bieden op het gebied van ontspanning. Voor deze doelgroepen, die het juist zo hard nodig hebben is er geen geld meer voor leuke dingen zoals belevingsactiviteiten, muziek en entertainment.'

Verschillende programma's

Vos richtte zich in eerste instantie vooral op de regio Arnhem en Nijmegen met zijn stichting. Maar inmiddels komen er aanvragen vanuit het hele land. De Vreugdefabriek biedt inmiddels ook meerdere programma's op het gebied van muziek en entertainment voor en door mensen met een beperking.



Een fragment uit de uitzending van Gelderland helpt, aanstaande zondag 3 december om 17.20 te zien bij Omroep Gelderland helpt. De tekst gaat verder onder de video.



Groot feest

Zo bezoekt Sonja Booms voor het tv-programma Gelderland helpt de Up&Down discoshow. Deze show wordt verzorgd door mensen met een beperking die zijn opgeleid bij de DJ club. Berrie van 57 jaar, ook wel 'de wandelende encyclopedie' genoemd, laat zijn DJ kunsten zien en Arjan van 48 weet de spotlights ook wel naar zich toe te trekken en maakt van ieder optreden een groot feest.

Om optredens te kunnen blijven verzorgen is de Vreugdefabriek naar verschillende spullen op zoek zoals een goede beamer met scherm, verlichting, flightcase en andere dj-apparatuur.

Kunt u de Vreugdefabriek helpen? Of wilt u meer informatie over de Vreugdefabriek kijk om 17.20 uur zondag naar Gelderland helpt bij Omroep Gelderland.