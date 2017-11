Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Marije Klein

Hoi Pap.

Hoi Pap,

De klok tikt.

December staat voor de deur. Feestdagen, Sinterklaas, Kerst. Kadootjes. Commerciële nonsens noem je dat. Oud en Nieuw, ook al zo'n gedoe. Vuurwerk afsteken. Kost alleen maar geld en brengt lawaai en stank. Gaan we niet doen hoor. Ik laat je lekker mopperen.

Want weet je pap, het is ook de maand van ‘tijd voor elkaar’. En ik heb afgelopen jaar veel te weinig tijd voor je gehad. Werk, kinderen, leuke dingen doen en ook nog ergens aan mezelf werken. Je kent het wel. Jij deed het ook, toen je mijn leeftijd had. Werk, kinderen, leuke dingen doen. Het herhaalt zich steeds. Je nam me dan ook niets kwalijk. Natuurlijk kon ik ook volgende week komen en natuurlijk ging het werk voor dat weekeinde.

Maar als ik heel eerlijk ben: heb ik dan het afgelopen jaar echt veel te weinig tijd gehad? Of veel te weinig tijd gemaakt? Het gaat toch helemaal niet over werk en aan mezelf werken? Het gaat over die leuke dingen doen en kinderen. Mijn kinderen, jouw kleinkinderen. Tijd heb je niet, tijd moet je maken. Dat leerde jij mij nota bene.

En ik voel tot in mijn botten dat wij misschien wel helemaal niet zoveel tijd meer samen hebben. Jij ook toch? Als ik in jouw oude, vertrouwde ogen kijk, zie ik het wegtikken van de klok. Misschien wel onze laatste kerst. Misschien wel onze laatste oud en nieuw. Onze laatste momenten samen. Ik neem me voor om je in 2018 heel veel vaker te zien.

Goede voornemens met oud en nieuw? Belachelijk. Doe gewoon elke dag iets goeds! Ik hoor het je nu al zeggen.

Maar weet je pap, ik weet heel zeker, dat wij elkaar deze maand gelukkig maken. Met of zonder kadootjes en met of zonder vuurwerk. Gewoon met tijd voor elkaar. En als het dan 12 uur is, op de drempel naar het nieuwe jaar, omhels ik jou en wens ik je een gelukkig 2018. En ik weet nu al dat dan ook mijn lieve mopperende vader best een beetje emotioneel wordt van het wegtikken van de klok.

December is en blijft, de warmste maand van het jaar. Laten we kijken of we die warmte een paar maanden kunnen rekken. Een maand of 12 misschien?