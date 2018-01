CDA Nunspeet: Gooi hulpmiddelen niet weg

NUNSPEET - Het CDA in Nunspeet vindt het van groot belang dat hulpmiddelen zoals trapliften, rolstoelen of scootmobielen van ouderen en mensen met een beperking, niet worden weggegooid na gebruik maar worden hergebruikt.

Daarom vindt de partij het van belang beter inzicht te krijgen in hoe er in de gemeente Nunspeet mee om wordt gegaan.

“Nog te vaak horen we via de media, voorbeelden van hulpmiddelen die na gebruik gewoon worden weggegooid of bij het grofvuil worden gezet. Dat is enorm zonde en onnodig. Voor het CDA staat voorop dat zorggeld niet over de balk wordt gesmeten”.

Gemeenteraadslid Karel van Bronswijk heeft daarom het college van de gemeente Nunspeet schriftelijke vragen gesteld.