Geen cash meer, maar pinnen in de bus

ARNHEM - De eerste bussen waarin je kunt pinnen, rijden vanaf vrijdag door Gelderland. Vervoerder Breng, die verantwoordelijk is voor de bussen in de regio Arnhem-Nijmegen, heeft het pinnen op de bus als eerste ingevoerd. De komende tijd komen ook in de bussen van Keolis (voorheen Syntus) en Arriva pinautomaten.

Voorlopig kunnen mensen in alle bussen ook nog contant betalen, maar die mogelijkheid verdwijnt over een paar maanden. Vervoerders willen zo de veiligheid van de buschauffeurs vergroten. Aanleiding is een serie gewelddadige overvallen op buschauffeurs in 2016, waaronder in Apeldoorn. Sindsdien wordt de roep om contant geld uit de bus te verbannen steeds groter.

'De komende tijd gaan we er eerst voor zorgen dat alles goed werkt', legt woordvoerder Herman de Gooijer van Breng uit. 'Als alles goed werkt, gaan we actief campagne voeren om mensen te laten weten dat contant betalen straks niet meer kan.' De busmaatschappijen weten alledrie nog niet wanneer contant betalen in de bus definitief verleden tijd is. 'Voor ons is dat echt afhankelijk van hoe lang het duurt om alles goed werkend te krijgen', stelt De Gooijer.

1 januari

Volgens vakbondsbestuurder Wilfred Jonkhout van FNV is in 2016 afgesproken dat er vanaf 1 januari 2018 niet meer contant betaald kan worden. 'We hebben die afspraak gemaakt voor de veiligheid van de buschauffeurs. De vervoerders zijn ook allemaal wel zover dat het cashloos rijden op tijd ingevoerd kan worden, maar de provincie wil dat reizigers langer kunnen wennen aan de nieuwe manier van betalen. Als er na 1 januari nog overvallen worden gepleegd op buschauffeurs, houden wij daarom de provincie aansprakelijk.'

Tegelijkertijd overweegt de FNV ook acties tegen vervoerders als buschauffeurs in het nieuwe jaar nog met cash rondrijden. 'Uiteindelijk zijn het de vervoerders die ons hebben toegezegd dat het geld uit de bus is op 1 januari.' De vervoerders hebben in dit verhaal een ingewikkelde positie omdat de Provincie Gelderland uiteindelijk de opdrachtgever is voor het busvervoer.

'Geen commentaar'

Herman de Gooijer van Breng wil niet reageren op de eventuele claim van vakbond FNV. 'Ik wil geen speelbal worden tussen verschillende partijen', legt De Gooijer uit. Hij wil dan ook niet vertellen wat er met de vakbond is afgesproken.

De Provincie Gelderland was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Zie ook: