Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Margot van Veen

Ik zal er zijn.

Luister hier naar het fragment

Als geestelijk verzorger in een ziekenhuis raak ik vaak in gesprek met patiënten. Gevraagd en ongevraagd kom ik aan hun bed. Loop ik langs, begroet ik patiënten die lang in het ziekenhuis zijn of kom ik na een uitdrukkelijk verzoek. Ik raak dan aan de praat met mensen, hoor wat hen bezighoudt. Hoor de zorgen, de angsten, maar ook dat wat kracht geeft. Mensen vertellen wat hen op dát moment bezighoudt.

Ieder mens is een heel verhaal, met verhalen die er aan vooraf gaan. Met contexten.

Lang niet altijd verloopt je leven zoals je zou willen,

kan het je soms teveel zijn. Kan eenzaamheid je overvallen, zijn er teleurstellingen.

Vrágen die je overspoelen:

wezenlijke vragen, die raken aan de grond van je bestaan.

We kennen maar kleine stukjes van elkaar. We laten nooit ons hele verhaal horen, dat is niet altijd met opzet. We hebben niet eens altijd weet van alles. Er is zoveel in ons dat niet aan het woord komt, niet benoemd wordt.

Wanneer kennen we elkaar en hoe laten we onszelf kennen?

Op welke wijze laten wíj iets van onszelf zien aan de ander?

En God? Hoe laat God zich kennen?

Of zoals een patiënt van de week riep: "Wie is God eigenlijk??"

Door verhalen laat God weten wie Hij is.

In verhalen geeft Hij ons Zijn Naam.

Zijn Naam: ''Ik ben die er zijn zal," zo staat in de Bijbel geschreven.

Met die Naam laat God weten: 'Ik ben er voor jou,'

Zo laat God zich kennen.

Met zijn Naam doet God ons een belofte:

Hij trekt met mensen mee gedurende hun reis door het leven,

zoals Hij eens meetrok met het volk Israël door de woestijn,

weg uit de slavernij van Egypte naar het land van de vrijheid.

God wil met ons op weg

naar Zijn bevrijding,

van welke vorm van slavernij dan ook.

Hij is een God van alle mensen en alle tijden.

Een God van onze voorouders, en van ons vandaag

en straks van de kleinkinderen van onze kinderen.

Een God van verleden, heden en toekomst.

God laat zich kennen.

Voor ons is het een uitnodiging om onszelf te laten kennen, iets van onszelf, aan elkaar te laten zien.

'Ik ben die er zijn zal'

daar moeten wij het mee doen.

Dat vraagt om vertrouwen.

Juist op díe momenten als we alleen zijn, of als vragen ons overspoelen,

en ook geloven moeilijk is.

Dan zegt God: ik zal er zijn voor jou.

Zo laat Hij zich kennen.

Hij is er, hij draagt en is.

Als U de weg kwijtraakt,

geen vaste grond meer vind:

als het vuur gedoofd is

en U kou lijdt in een nacht zonder sterren,

als de bomen kaal zijn

en je honger en dorst hebt,

dan moge God je zeggen:

Wees niet bang. Ik zal er zijn.

Dat dát geloof u kracht mag geven.