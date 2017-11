Kledingwinkels Noor Amsterdam onverwachts gesloten

Het filiaal in Velp. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Alle filialen van kledingwinkel Noor Amsterdam zijn sinds woensdag onverwachts gesloten. Het is niet duidelijk waarom de winkels dicht zijn.

Noor Amsterdam heeft vestigingen in Barneveld, Doesburg, Ede, Elst, Oosterbeek en Velp. De sluiting werd via een bericht op Facebook bekendgemaakt.

'Op 29 november zijn, voor ons totaal onverwacht, alle Noor Amsterdam filialen gesloten. Dit roept voor u als klant natuurlijk veel vragen op, helaas kunnen wij u op dit moment niet verder informeren', schrijft de winkel.

Het is niet duidelijk waarom de winkels, die alleen in Gelderland zitten, Noor Amsterdam heten. De eigenaar van een winkel met dezelfde naam in de Amsterdamse Pijp zegt dat hij niks met deze filialen te maken heeft.