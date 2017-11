Muzikanten verbreken de stilte

ARNHEM - Break the Silence. Zo heet het lied dat donderdag op single is uitgekomen van zes Gelderse muzikanten en een Afghanistanveteraan uit Steenwijk. En dat is wat het moet gaan doen: de stilte verbreken rondom trauma en traumaverwerking.

In het lied roepen de mannen van de band 7evenbridges op om erover te praten. 'Om je te uiten, en je ellende te delen', licht zanger Bas Rysavy uit Gaanderen toe aan Eric van den Berg in zijn radioprogramma Gelderland Muziekland. 'Wij weten uit ervaring dat het werkt.'

Lijflied

'We proberen een zo groot mogelijk aantal mensen te bereiken. Het lied moet eigenlijk het lijflied worden van mensen die worstelen met trauma en traumaverwerking.'

De single is een vervolg op de volle zalen die de zes Gelderse muzikanten en veteraan Erik Krikke trekken met zijn verhaal, ondersteund door muziek. Een verhaal over zijn traumaverwerking en hoe hij zelf het grote zwijgen doorbrak.

Succesvolle crowdfunding

Bas en Danny Rysavy (Gaanderen), Fondy Hartman (Ede), Gijs Pelgrom (Arnhem), Marcel Peters (Gendt) en Marijn Meijer (Gaanderen) zijn muzikanten in hart en nieren. In de theaters speelden ze covers die het verhaal van hun vriend Erik raken.

Onlangs hebben ze samen met hem een album met eigen nummers opgenomen in de Sound Vision Studio in Arnhem. Het album wordt gemastered in de Abbey Road studio in Groot-Brittannië. Een crowdfundingsactie om dat te kunnen doen werd een doorslaand succes. Break the Silence is de eerste single van dat album.

In dit lied ligt onze ziel

'We hebben het samen geschreven, Bas en ik', vertelt Erik Krikke. 'In dit lied ligt mijn ziel, en ligt Bas zijn ziel. Alles wat wij de voorgaande jaren samen hebben beleefd en doorgemaakt komt tot uiting in dit lied. Vanuit de duisternis terug naar het licht.'

Krikke: 'Ik heb zes jaar lang met geen woord gesproken. Uiteindelijk ben ik wel gaan praten, heb ik de stilte doorbroken en het is zó belangrijk dat mensen dat gaan doen. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun omgeving. Want die vecht nét zo hard mee namelijk.'

De veteraan weet waarover hij praat. De trauma's die hij opliep in Afghanistan deden hem op een haar na uit het leven stappen. Zijn vriend Bas was er op het juiste moment om hem ervan te weerhouden. Door te praten.

Break the Silence:

Reportage van oktober 2016 waarin Krikke zijn verhaal doet:

