Tim Receveur: 'Als het goed gaat, heb je als reservespeler weinig te zeuren'

Vrijdagavond tegen laagvlieger Jong AZ speelt Receveur weer eens vanaf het begin. Dat heeft vooral te maken met de schorsing van Mark Diemers maar ook met de blessure van Youssef El Jebli. 'Ik speelde tegen Den Bosch al vanaf de 10e minuut toen Youssef geblesseerd uitviel. Nu Mark en Andrew Driver geschorst zijn, moet je helemaal schuiven op het middenveld.'

De 26-jarige Receveur, die zijn opleiding bij Ajax genoot, stond aanvankelijk wel in de basis. Zijn kwaliteiten liggen vooral in het diep gaan op de juiste momenten waardoor er ook meer verrassing in het spel van De Graafschap komt. 'Ik begon 'op zes' als controleur. Maar dan moet je vooral verdedigend denken. Dat waren de eerste acht wedstrijden. Daarna heb ik er steeds dicht tegen aan gezeten. De laatste weken ben ik er vaak ingekomen op een andere positie. Dat beviel ook op trainingen heel goed', weet de Amersfoorter.

Loopacties

In zijn nieuwe rol op het middenveld kan Receveur meer doen waar hij echt goed in is. 'Ik denk dat een extra wapen van mij inderdaad de loopacties zijn en mijn gevoel voor diepte. Dat heb ik de laatste tijd ook verder ontwikkeld. Ik wist dat mijn kans snel zou komen, misschien had ik het wel eerder verwacht al maar de andere jongens deden het goed en raakten niet geblesseerd. Je moet ook geduld houden.'

De voormalig speler van VVV Venlo en Almere City weet dat vrijdag maar één ding telt. 'We moeten thuis winnen van Jong AZ. Dat weten we zelf ook heel goed.'