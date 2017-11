Wekenlang geen wifi; scholieren onderzoeken plastic soep in de oceaan

Caroline en Frank gaan wekenlang water uit de oceaan halen, filteren en analyseren. Op zoek naar plastic, rotzooi dat wij mensen over boord kieperen. De twee werken daarbij onder meer samen met andere scholieren en wetenschappers van de Wageningen Universiteit.

De drijvende vuilnisbelt van plastic in de oceanen staat nog maar kort op de agenda, omdat het bestaan ervan nog maar betrekkelijk kort bekend is.

'Onze school daagt leerlingen uit'

Caroline en Frank zitten in 5 vwo van het Johannes Fontanus College in Barneveld. Frank legt uit: 'De school daagt de leerlingen continu uit. Onze school stimuleerde ons om mee te doen. We zijn de afgelopen zeven maanden bezig geweest met het opzetten van het onderzoek.'

Maandag vliegen ze naar Tenerife om daar aan boord te stappen van zeilschip Wylde Swan. Aan boord dertig middelbarescholieren (havo en vwo) en zo'n twintig onderzoekers.

Kosten: 13.500 euro

Caroline bekommerde zich de voorbije maanden vooral om het financiële deel van het avontuur. 'Ik ben voornamelijk in de commerciële aspecten geïnteresseerd. Want deze trip is niet gratis en kost 13.500 euro voor ons tweeën. De school is heel enthousiast, maar we betalen de studiereis zelf.'

Zij en Frank bedachten daarom een sponsorplan, gingen langs de plaatselijke middenstand en bedachten een spel. Verder houden ze tijdens hun reis een blog bij waarvoor ze een vergoeding krijgen en schrijven ze een artikel voor een zeilmagazine.

Ze vinden het heel spannend, zo'n lange reis over zee en ver weg van huis. 'De adrenaline begint te pompen', zegt Frank. Caroline: 'De eerste drie weken hebben we geen internet, we mogen in die periode een keer per week 500 woorden platte tekst naar huis sturen. In de Caraïben mogen we af en toe aan land, dan kunnen we even naar huis bellen of appen.' Frank: 'Midden op de oceaan hebben ze geen wifi, dat is best een uitdaging. Nee, dat heb ik niet geoefend...'

De feestdagen vieren de twee duizenden kilometers van huis. Caroline wekt niet de indruk dat ze dat jammer vindt. 'Ik neem een kersttrui en kerstsokken mee.' En ook Frank ziet het probleem niet: 'Op je zestiende de oceaan over zeilen. Die kans krijgen we nooit weer.'

