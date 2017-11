Wat doet dat gekke kasteeltje daar in de bossen bij Ermelo?

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen in onze provincie. Deze week viel zijn oog op een klein kasteeltje op landgoed Oud Groevenbeek.

Het is een heel klein kasteeltje zelfs. Op een steenworp afstand van het landhuis en het staat op een heuvel. Een ideale plaats dus voor een ridder om de vijand op afstand aan te zien komen. Maar het is helemaal geen kasteeltje. Het is een watertoren in een bijzonder jasje gestoken.

Het landgoed werd begin 1900 gebouwd en moest zelfvoorzienend zijn. Daarom moest er ook een stromend water zijn voor het huis en de gewassen. Pieter: 'Wat doe je dan, je bouwt gewoon je eigen watertoren. Die bouw je dan hoog zodat je altijd zeker weet dat je in het huis verder op voldoende druk hebt op de kranen.'



Kijk hier naar de uitleg van Pieter (de tekst loopt door onder de video):

Engelse tuinen uit de tijd rond 1750 dienden als voorbeeld voor het ontwerp van het landgoed. Er werd bewust gekozen om de toren een vorm van een kasteel te geven. Daarmee paste het namelijk in de traditie van de Engelse folly: een bijzonder gebouwtje, vaak zelfs nutteloos, in een tuin die aangelegd is als een woest landschap.

Het torentje is niet meer van binnen te bewonderen, want het gebouwtje heeft nieuwe bewoners. De vleermuizen worden door Natuurmonumenten beschermd. Pieter: 'En er schijnt ook een uil in te wonen.'

