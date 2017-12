Deel dit artikel:











De 92-jarige Minie stopt met werken Foto: Omroep Gelderland

BRUMMEN - Nog één keer en dan is het echt afgelopen met werken voor Minie Wiegman uit Brummen. Niet dat ze zelf had willen stoppen, maar het werk in het Brummens depot van stomerij Excellent wordt de 92-jarige dame na bijna dertig jaar nu te zwaar. Eerder dit jaar verbrijzelde ze namelijk haar arm tijdens een val in haar zaak.

Minie Wiegman: 'Nu kan ik niet meer zo werken in de winkel als ik wil. Het wordt te zwaar. Ik kan niet met één arm kostuums uit het rek tillen, dus zit er niets anders op dan stoppen. Maar ik ga niet stilzitten hoor, dat is niet goed voor een mens!' Na vandaag is Minie van plan nog meer te gaan bridgen, ook heeft ze nu tijd voor ander bezigheden. Bloemen en bonbons De hele dag houdt Minie vandaag open huis. Van 10.00 tot 19.00 uur staan de deuren van haar zaak aan de Ambachtstraat in Brummen open. Minie: 'Ik heb al zoveel bloemen en dozen bonbons gekregen, zo leuk. Ik word overladen.' Wiegman werd vorig jaar nog gehuldigd tijdens de eerste MKB-Dag van de Ondernemer. Toen kreeg zij een onderscheiding voor de oudste ondernemer van Nederland. Zie ook: Met drie pakken koekjes per week runt 91-jarige Minie haar winkeltje in Brummen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl