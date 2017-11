Tiel zet straatstofzuiger in om afvalprobleem op te lossen

TIEL - De gemeente Tiel zet in op een schonere binnenstad en het oplossen van het zwerfafvalprobleem. Inwoners en winkeliers klaagden al langere tijd over de rommel in het stadscentrum.

Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe aanpak is de straatstofzuiger die donderdag in gebruik is genomen door wethouder Marcel Melissen. Deze speciale stofzuiger moet ervoor zorgen dat lege blikjes, bladafval en hondenpoep niet langer de straat vervuilen. De stofzuiger kost ruim 16.000 euro en het is het eerste exemplaar dat in de regio Rivierengebied in gebruik wordt genomen.

De gemeente Tiel heeft ervoor gekozen om de binnenstad op een zogenoemd A-niveau te laten onderhouden door Avri. Met de straatstofzuiger kunnen hun medewerkers het kleine zwerfafval beter en sneller opruimen, ze kunnen dan ook beter bij de moeilijk bereikbare plekken. Door de elektrische motor komen er geen uitlaatgassen vrij. En in tegenstelling tot de huidige bladblazers maakt de stofzuiger bijna geen geluid.

Wethouder Melissen is met een voorstel gekomen om 135.000 euro extra per jaar meer onderhoud te plegen in de Tielse binnenstad. Ook komt er nog een plan om de afvalbakken in de binnenstad te vervangen door grotere exemplaren, de kosten hiervoor zijn 48.000 euro.