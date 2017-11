Deel dit artikel:











Dode man bij Nijmeegse speeltuin: geen misdrijf Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De dode man die bij een speeltuin in Nijmegen is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De man werd dinsdagochtend levenloos aangetroffen.

Dat meldt de politie in Nijmegen. Buurtbewoners vonden het lichaam rond 7.45 uur, in de buurt van een speeltuintje bij een gymzaal. Bij het NFI in Elst werd sectie op het lichaam verricht. Nu van een misdrijf geen sprake is, is het lichaam vrijgegeven voor de familie. Zie ook: Lichaam gevonden bij speeltuintje, politie doet onderzoek Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl