Toegankelijk Doesburg kan toegankelijker

DOESBURG - Doesburg kan meer inzetten op de toegankelijkheid van de gemeente. Dat blijkt uit een rapport dat Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. donderdagochtend overhandigd heeft aan de gemeente.

'We hebben gebouwen geschouwd, we hebben ondernemers geschouwd vanuit onszelf om te kijken hoe het is', legt bestuurslid Marian Hulscher de werkwijze van de raad uit. 'Maar we hebben ook mensen benaderd.' De raad sprak met mensen op straat bij wie toegankelijkheid een heikel punt kan zijn. Ook onderzochten ze horecagelegenheden, winkeliers en sportgelegenheden.

De resultaten werden overhandigd in winkel Stijl iconen aan wethouder Peter Bollen. De wethouder was daar zeer over te spreken. 'Zo'n onderzoek houdt ons scherp. We zijn blij dat we er goed uitkomen. De Doesburgse ondernemers en de binnenstad hebben het goed gedaan in dit rapport.'

Ondernemers tonen goede wil

Hulscher plaatst daar wel een lichte kanttekening bij voor de gemeente. 'Doesburg komt er in die zin goed uit dat de ondernemers heel bereid zijn om mee te denken en heel graag hun panden aan willen passen', zegt ze. 'Maar Doesburg is een oud stadje, dus heel beperkt in de mogelijkheden. We kunnen niet zomaar alles aan gaan passen, dat mag gewoon niet. En dat maakt het heel erg lastig.'

Bollen erkent dat de gemeente een voortrekkersrol moet hebben en loopt niet weg voor die verantwoordelijkheid. 'Maar je moet het samen doen en dat overleg is er op allerlei fronten.' Volgens Hulscher is er in ieder geval een goede start gemaakt. 'Ik denk dat er nog een weg te gaan is.'