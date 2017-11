Man veroordeeld voor faillissementsfraude met eigen bedrijf

DOETINCHEM - Een 37-jarige man uit Doetinchem heeft een werkstraf van 150 uur gekregen vanwege faillissementsfraude. Dat meldt de rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 180 uur.

Het bedrijf van de Doetinchemmer ging in februari 2014 op de fles. Een aangestelde curator kreeg geen inzicht in de administratie van de onderneming en die had de man wel moeten geven.

Sterker, na onderzoek bleek dat de man (een deel van) de administratie kwijt was. Ook verscheen hij meerdere keren zonder geldige reden niet op afspraken.

Financiën niet gescheiden

Tijdens het onderzoek van de curator bleek dat de Achterhoekse ondernemer zijn privéfinanciën niet had gescheiden van zijn zakelijke financiën. Hij gebruikte dit geld onder andere om te beleggen. Volgens het OM ging het om enkele tienduizenden euro's.

Als laatste had hij twee auto's die op naam van het bedrijf verkocht terwijl het faillissement naderde. Het geld hiervan gebruikte de man voor het afbetalen van schulden. Volgens de rechter heeft de Doetinchemmer hierdoor schuldeisers benadeeld.

Zie ook: