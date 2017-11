'Vrouw toch kleinzieliger dan man'

NIJMEGEN - Mensen denken vaak dat mannen pijngevoeliger zijn dan vrouwen, maar het tegendeel is waar. Althans, dat blijkt uit een groot nationaal onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen.

Vrouwen kunnen daar iets aan doen door films te kijken of te sporten, zo blijkt uit het onderzoek onder 9000 Nederlanders.

'Vooral vrouwen worden na het kijken naar een pijnlijke film, zoals sporters die een been breken, ongevoeliger voor pijn', stelt het universitair medisch centrum na een onderzoek waarbij de deelnemers naar een vrolijk, pijnlijk of neutraal filmpje keken.

Sporten helpt

Ook sporten vermindert de gevoeligheid bij mensen die pijn ervaren en ook dat effect is sterker bij vrouwen. De studie moet leiden tot betere behandelingen voor mensen die voortdurend pijn hebben.

Twee miljoen

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben last van chronische pijn en bezoeken artsen of fysiotherapeuten, slikken medicatie of melden zich ziek op het werk, stelt het Radboudumc.