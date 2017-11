Deel dit artikel:











Vitesse op trainingskamp in regio Oliva Vitesse gaat in januari naar een andere trainingslocatie in Spanje

ARNHEM - Vitesse gaat in januari op trainingskamp in de Spaanse regio Oliva. Het is voor het eerst dat de subtopper in de eredivisie ten zuiden van Valencia verblijft.

De selectie van trainer Henk Fraser stapt op 7 januari in het vliegtuig en keert zaterdag 13 januari weer terug op Nederlandse bodem. Het trainingskamp in Spanje heeft als doel om de ploeg na een korte vakantie weer optimaal voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Vitesse speelt op vrijdag 12 januari een oefenwedstrijd in de regio Oliva. Waar en tegen wie is nog niet bekend. Het is voor het eerst dat de Arnhemse club een trainingskamp belegt tussen de steden Alicante en Valencia. De afgelopen drie jaar verbleef Vitesse aan de Orihuela Costa, ook in Spanje. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl