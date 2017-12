Charles Dickens steelt nog steeds onze harten

Dickens' verhalen spelen zich af in het Engeland van de 19e eeuw. Denk aan de verhalen van 'A Christmas Carol', 'Oliver Twist' en 'David Copperfield'. Het grootste Dickens Festijn wordt al jaren gehouden net over de grens in het Overijsselse Deventer. Maar ook in Gelderland kunnen we er wat van.

In Bronkhorst was zelfs ooit het eerste evenement in Dickensstijl in Nederland. Sowieso heeft Bronkhorst wel wat met Dickens. Tot dit jaar zat daar ook het Dickens Museum, maar in oktober sloot het museum haar deuren. Het Dickens Museum verhuist namelijk naar Het Land van Jan Klaassen in Braamt.

Dickens is vooral in deze winter- een feestmaand populair omdat we juist in deze tijd extra romantisch zijn. De verhalen van Dickens bij daar goed bij. Daarom worden op veel plekken de speciale dagen, weekenden en markten in de sfeer van de Engelse schrijver georganiseerd. Zie hieronder een overzicht van een paar evenementen in Gelderland:

Dickens Winterfair in Garderen

In Garderen kun je dit weekend terug in de tijd tijdens de Winterfair in Dickensstijl. De Beeldentuin is omgetoverd tot een prachtig en sprookjesachtig decor waarin je terug gaat naar het Engeland van 1850. Laat je verrassen door allerlei personages uit de boeken van Charles Dickens en luister naar de verschillende koren. De winterfair is volgende week ook nog te bezoeken. Dickens in de Liemers

Vuurspuwers, goochelaars, houthakkers en midwinterhoorn blazers ze zijn allemaal volgende week aanwezig bij Dickens in de Liemers. In het Horsterpark in Duiven wordt voor de 3e keer het festijn georganiseerd. Elke middag is er een Dickens parade en in de Dickens Herberg kun je genieten van livemuziek, een heerlijk warme open haard en sfeerverlichting. Dickens in de Liemers is van vrijdag tot en met zondag. Dickens Festival in Velp

Ook in Velp gaan ze volgende week zondag terug in de tijd. Daar wordt het Dickens Festival gevierd. De Emmastraat in Velp wordt weer omgetoverd tot een authentieke en nostalgische dorpsmarkt. Vol met lekkernijen, bijzondere producten en ambachtslieden uit de tijd van schrijver Charles Dickens. kerstliedjes door verschillende zangkoren, muzikanten en een bijzonder goed strijkkwartet.

Voor het programma 'UIT met Esther' dook presentatrice Esther Stegeman afgelopen donderdag in de wereld van Dickens.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.