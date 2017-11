Tweede plaats voor gemeente Arnhem bij Stookjerijk Trofee

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft de tweede prijs gewonnen voor de groenste prestatie-­afspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Wethouder Geert Ritsema ontving woensdag de Stookjerijk Trofee uit handen van Sabine Galjé (ministerie van Binnenlandse Zaken). Arnhem eindigde achter de gemeente Utrecht.

Volgens de jury gaan Arnhemse huurdersverenigingen, corporaties en gemeente komend jaar samen een proces doorlopen om te komen tot een energieneutrale woningvooraad in 2050, met het streven naar aardgasloos in 2035. Daarbij maken zij een stappenplan voor de eerstkomende jaren.

In de tussentijd wordt nieuwbouw niet meer op aardgas aangesloten. Slechts waar geen alternatief voorhanden is, is aansluiting op aardgas nog een optie. Verder wordt gewerkt aan het plaatsen van 40.000 zonnepanelen op onder meer daken van huurwoningen. Indien het energielabel van een huurwoning D of slechter is, mag de huurwoning niet worden verkocht.

36 grootste gemeenten vergeleken

Het jaarlijks uitreiken van de Stookjerijk Trofee is onderdeel van het project Stookjerijk, dat de natuur- en milieufederaties uitvoeren. Dit jaar zijn de prestatieafspraken van de 36 grootste gemeenten vergeleken op korte- en langetermijnambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen.

Eerder wonnen Nijmegen (2016) en Zwolle (2015) de trofee.