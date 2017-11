Onderzoek naar krimp in kernen Bronckhorst

HOOG-KEPPEL - Studenten van Hogeschool Van Hall en Larenstein doen onderzoek naar de gevolgen van krimp in Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik en Hummelo. Inwoners mogen bij de onderzoekers aangeven welke effecten zij ondervinden door de terugloop van het aantal burgers.

'We kijken niet per se naar positieve of negatieve effecten', zegt student Timo Tönjes. 'Dus wij komen hier echt om te kijken hoe de mensen het hier beleven.' Woensdag voerde het groepje studenten van de hogeschool in Velp het eerste gesprek, met inwoner Henny Dokter. 'Ik vond het heel positief', zegt Dokter. 'Ze hadden veel vragen natuurlijk, want het gaat over krimp en dat is heel complex.'

Vooral in Hoog-Keppel ondervinden inwoners de gevolgen van de krimp. 'Onze sporthal draait op dit moment op vrijwilligers, maar die zijn al overal werkzaam', zegt Nellie van der Pasch van de dorpsraad. 'Op de school hebben we nog zeventien leerlingen, dus die gaat volgend jaar ook dicht.' Onlangs is duidelijk geworden dat ook het Hessenbad niet zeker is van een toekomst.

Resultaten

De onderzoeksresultaten zullen begin volgend jaar worden gepresenteerd aan de inwoners van de kernen en gemeente Bronckhorst. 'Ik hoop dat de gemeente ziet dat je niet moet denken in bedreigingen, maar moet denken in kansen', zegt Dokter. De studenten hopen een advies uit te kunnen brengen. 'In het meest optimistische geval kunnen we verbeterpunten vinden voor het beleid', besluit Tönjes.