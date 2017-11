NEC-trainer Bogers blij met zelfkritiek in selectie

NIJMEGEN - NEC verloor voor het eerst in tijden weer eens en daar is even flink over gepraat binnen de groep.

"Ook bij de gewonnen wedstrijden waren we al heel kritisch. Maar afgelopen maandag waren er wel heel veel dingen voor verbetering vatbaar. Die bespreking is wel wat langer geweest dan anders. De spelers zelf komen ook met wat er beter kan, daar heb ik niks over te klagen bij deze groep."

Bogers mist zeker zes spelers en daar zitten ook enkele creatieve spelers bij, zoals Arnaut Groeneveld. "Hij is al langere tijd aan het sukkelen met zijn rug. Daar proberen we snel duidelijkheid over te krijgen. Het betekent dat hij vrijdag niet inzetbaar is en dat is voor hem heel jammer, maar tevens voor ons. Met name Arnaut en Mo Rayhi hebben een behoorlijke waarde gehad in het aanvallende voetbal dat wij willen spelen. Nu zijn er spelers die lang hebben moeten wachten op invalbeurten of minuten. Een aantal daarvan kan nu starten, dus mogen ze het laten zien. Anass Achahbar is bijvoorbeeld nu op een punt waarvan ik denk dat we dat met hem voor ogen hebben. Dat geeft ons weer een optie."