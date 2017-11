ARNHEM - Nick Twaalfhoven laat zich vooral inspireren door muzikanten en hun teksten. Bij hun verhaal maakt hij een schilderij en dat blijft niet onopgemerkt.

Hij leerde zichzelf de technieken aan en voor elk schilderij dat hij verkoopt, koopt hij een kunstboek terug. Momenteel richt hij zijn nieuwe gallery aan het Eusebiusplein in Arnhem in en vanaf vrijdag 8 december is zijn werk voor het publiek te zien.