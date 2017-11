Deel dit artikel:











Drie mannen opgepakt voor drugsbezit Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Drie mannen uit Arnhem zijn woensdagnacht opgepakt door de politie. Ze worden verdacht van het hebben en verhandelen van softdrugs. De drugs die in hun auto werd gevonden, is in beslag genomen.

Het trio reed door het centrum van Arnhem. Hun auto versnelde steeds als een surveillerende politiewagen uit het zicht was. Omdat de bestuurder ook een onlogische route reed, haalde de politie de wagen op de Sonsbeeksingel naar de kant. De 19-jarige bestuurder had geen rijbewijs bij zich en in de auto hing een hennepgeur. Na controle vonden agenten een tas met henneptoppen, softdrugs en materiaal om drugs te verhandelen. De twee andere inzittenden (20 en 21 jaar) werden net als de bestuurder aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl