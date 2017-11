VVD vraagt om meer veilige truckparkings

ARNHEM - VVD'er Remco Dijkstra heeft bij de Tweede Kamer aangegeven dat er meer beveiligde truckparkings moeten komen in goederencorridor Oost en Zuidoost, waar een deel van Gelderland onder valt.

Overvolle verzorgingsplaatsen langs de snelwegen zouden ervoor zorgen dat vrachtwagenchauffeurs moeten parkeren op de vluchtstrook en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Volgens Dijkstra moeten er dan ook meer truckparkings komen, het liefst beveiligd. De zogenoemde Goederencorridor Oost loopt via de A15 van Rotterdam naar Arnhem en van Nijmegen naar Duitsland. Ook worden de Betuweroute en de Waal meegenomen.

In een onderzoek van Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is geconstateerd 'dat er in goederencorridor Oost en Zuidoost behoefte is aan een aantal extra, grootschalige truckparkings', aldus Dijkstra.

De VVD'er wil van de regering weten of er korte termijn beveiligde truckparkings geplaatst kunnen worden.

Beveiligde parking in Duiven

Begin november is bij Duiven een beveiligde parking geopend. De vrachtwagenparkeerplaats is afgesloten en voorzien van luxe zaken als Wi-Fi, een douchegelegenheid en binnenkort een cafetaria. De parkeerplaats wordt goed beveiligd, de vrachtwagens staan namelijk achter een hek van twee meter hoog met deels hoogspanning en een geluidsdraad. Het terrein is alleen te bereiken via een zware stalen toegangspoort.

