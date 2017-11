Middelbare scholieren krijgen les met LEGO

De scholieren bouwen dan ook niet alleen maar met de wereldberoemde blokjes. Het monster heeft een speciaal kastje aan boord dat met een USB-kabel kan worden verbonden met een computer. Op het beeldscherm duiken allemaal blokken op die stuk voor stuk te programmeren zijn. Het ene blokje laat het monster rijden, terwijl een ander blokje door de scholieren zo geprogrammeerd wordt dat het monster toehapt wanneer de sensor-ogen beweging constateren. Scholier Dion Rooijens is blij met de lessen. Hij wil later computerprogrammeur worden en ziet dit als een goede opstap.

Photoshop en Access

Docent Ronald Mulder is al net zo enthousiast. 'We gaan steeds een stapje verder. Nu werken de kinderen alleen nog met blokken, maar dat wordt steeds verder uitgebreid totdat de leerlingen ook zelf de code kunnen schrijven.' Op ORS Lek en Linge wordt dit schooljaar voor het eerst met de blokjes gewerkt. De scholieren maken tijdens de lessen niet alleen kennis met robotica, maar ook met populaire softwareprogramma's als Photoshop, Microsoft Access en InDesign. Het is nu nog een keuzevak. Maar als het aan leerling Inge van Viegen ligt, worden de lessen snel verplicht. 'Het is niet alleen leuk, het is ook heel nuttig.'