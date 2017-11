Ook glasvezel in buitengebied Montferland

ULFT - Montferland heeft donderdagochtend een convenant ondertekend om de aanleg van glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Net als in de andere gemeenten in de Achterhoek moet eerst minimaal de helft van het aantal huishoudens in het buitengebied zich inschrijven.

'Het was een lang traject, maar ik ben blij dat we in CIF een partner hebben gevonden om de aanleg van glasvezel mogelijk te maken', vertelde wethouder Walter Gerritsen tijdens de ondertekening. Bewoners die gebruik willen maken van glasvezel dienen een abonnement af te sluiten en kunnen kiezen uit vier vaste aanbieders. Zij worden in de week van 11 december op vier informatieavonden geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden. 'De aanleg van glasvezel is noodzakelijk, gezien alle technische ontwikkelingen en de vraag om digitale bereikbaarheid.'

'Zeker voldoende aansluitingen'

In andere gemeenten, zoals Oost Gelre, bleef het tot het laatste weekend voor de deadline spannend of het minimale percentage van 50 procent gehaald zou worden. Wethouder Gerritsen is daar in Montferland niet bang voor. 'De noodzaak wordt steeds groter, ik maak mij daar dan ook geen zorgen over. Ik ken plekken in het buitengebied waar kinderen niet eens een spelletje kunnen spelen en ik weet dat een aantal mensen in het buitengebied van Montferland wil wonen, maar niet als er geen snel internet is.'



De zo’n 5.000 huishoudens in het buitengebied van Montferland die op dit moment nog niet over een coax- of glasvezelnetwerk beschikken krijgen vanaf halverwege december tot 19 februari de tijd om zich in te schrijven en een abonnement af te sluiten. Als 50 procent zich inschrijft, gaat de aanleg rond de zomer van 2018 van start.

Foto: REGIO8