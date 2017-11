Man doet zich voor als broertje; opgepakt voor meineed

ZUTPHEN - De politie in Zutphen heeft woensdag een 27-jarige man aangehouden op verdenking van meineed. Hij heeft onder ede verklaard dat hij 2,5 jaar geleden op de Berkelsingel reed. Volgens het Openbaar Ministerie reed niet hij, maar zijn 24-jarige broertje daar. De man wordt nu gehoord, schrijft de politie op Facebook.

Het broertje werd die dag herkend door een politieagent. Deze agent wist dat de 24-jarige Deventenaar geen rijbewijs had en gaf hem een stopteken. Het broertje negeerde dit teken en ging ervandoor.

Omdat de agent 100 procent zeker wist dat het om de 24-jarige man ging, kreeg hij alsnog een proces verbaal voor rijden zonder rijbewijs. Hij ging hiertegen in beroep. De man verklaarde dat zijn drie jaar oudere broer gereden had. Die beschikt wel over een rijbewijs.

Getuige

De broer moest als getuige opdraven in de rechtbank en bevestigde het verhaal van zijn broertje. De rechter ging mee in het verhaal van de agent. Daarom werd de 27-jarige broer op bevel van de Officier van Justitie aangehouden.