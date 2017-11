Charles Dickens festival

ARNHEM - In Deventer wordt het Dickens festival groots gevierd. Esther Stegeman gaat op bezoek bij Emmy Stik, initiatiefneemster van het festival net over de Gelderse grens.

Het succes bleef bij de Gelderlanders niet onopgemerkt en ook hier zijn verschillende Dickens festivals.

In Garderen kunt u terecht op 30 november 1, 2 én op 6,7,8 en 9 december 2017

Op 8, 9 en 10 december in Duiven.

10 december in Druten en Velp

Zondag 17 december in Tiel en Bronckhorst