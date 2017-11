De leukste uittips voor dit weekend van Esther

ARNHEM - In de hele provincie is dit weekend weer veel te beleven. Esther heeft weer een paar leuke uitjes voor je op een rij gezet. Een greep uit het aanbod.

Gelredag in Nijmegen

De Ridders van Gelre nodigen je zaterdagochtend uit in de Stevenskerk in Nijmegen. In de kerk kom je alles te weten over hertogin Catharina van Bourbon. Ook kun je met de gids meewandelen tijdens de Mariken van Nimwegen wandeling.

Rondleiding in zendstation Radio Kootwijk

Ook kun je zaterdag op pad met een gids in het voormalige zendstation Radio Kootwijk. Het zendgebouw is één van de meest markante gebouwen van Nederland. De gids neemt je vervolgens mee door het gebouw en vertelt je over de architectuur, de boeiende historie, techniek en het leven in het dorp Radio Kootwijk.

Midwinterhoorn blazers in Eibergen

Wil je dit weekend genieten van de midwinterhoornblazers, dan kan dat in Eibergen. Zaterdagavond gaan de blazers van de Midwinterhoorngroep Eibergen na de avondmis traditioneel 'an-bloazen' bij museum boerderij 't Vunderink.

Winterfair in Dickensstijl

In Garderen kun je dit weekend terug in de tijd tijdens de Winterfair in Dickensstijl. De Beeldentuin is omgetoverd tot een prachtig en sprookjesachtig decor waarin je terug gaat naar het Engeland van 1850. Laat je verrassen door allerlei personages uit de boeken van Charles Dickens en luister naar de verschillende koren.

Laatste weekend van Sinterklaas

Het is ook alweer het laatste weekend van de Sint. Dit jaar logeert hij onder meer in het Liemers Museum in Zevenaar. Nog tot en 6 december kun je zijn slaapkamer bewonderen. Ook is er een speciale speurtocht in het museum.