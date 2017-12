Sinterklaasgedicht nog niet af? Onze sneldichter Collin helpt een handje

ARNHEM - Het Sinterklaasweekend staat voor de deur. Misschien moet u de laatste cadeautjes nog in huis halen. En de gedichten? Zijn die al af? Kunt u nog wel een gedicht gebruiken? Onze sneldichter/hulpsint Collin Hoeve biedt vrijdagmiddag uitkomst.

Wie nog een Sinterklaasgedicht nodig heeft kan het volgende doen:

Sneldichter live op Facebook

Ga om 15.45 uur naar de Omroep Gelderland Facebookpagina voor de live-uitzending met de sneldichtende hulpsint. Laat via een reactie op Facebook weten dat u nog een gedicht nodig heeft. Sneldichter Collin heeft ongeveer vijf steekwoorden nodig om een gedicht te maken. Dat kan gaan over eigenaardigheden van de persoon dat een cadeautje krijgt, over het cadeau of over iets grappigs of opvallends dat diegene afgelopen jaar overkomen is.

Neem je cadeau mee naar Omroep Gelderland

U kunt ook om 15.30 uur naar de studio van Omroep Gelderland aan de Rosendaalsweg in Arnhem komen en daar Collin vragen om een gedicht te maken. Neem het cadeau mee! En kom daarna borrelen in ons mediacafé en kom kijken bij de live-uitzending van onze talkshow De Week van Gelderland van 16 tot 19 uur. U vindt Omroep Gelderland aan de Rosendaalseweg 704 in Arnhem. Wij zorgen voor een gratis hapje en drankje. Het enige wat u hoeft te doen, is reserveren.

Aanmelden via de mail

Kondig uw komst wel even aan en stuur een mail naar: publieksservice@gld.nl. Onze Publieksservice neemt contact met u op.