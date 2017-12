Deel dit artikel:











VIDEO: Ook de 'grote kinderen' gaan ver voor een cadeautje van Sinterklaas Omroep Gelderland

APELDOORN - Nog vier nachtjes slapen en dan viert Sinterklaas zijn verjaardag. Om alvast een beetje in de stemming te komen voor pakjesavond kropen de StraatKonijnen van Omroep Gelderland in de rol van sint en piet.

StraatKonijnen Sanne (als Sint) en Jesse (als piet) gingen naar ROC Aventus in Apeldoorn. Met een zak vol ingepakte streekproducten en natuurlijk de nodige pepernoten. De studenten van de school konden een cadeautje krijgen van de sint onder de voorwaarde dat ze een van de opdrachten uitvoerden. Hoe ze dat deden, zie je hieronder. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

StraatKonijnen is het jongerenplatform van Omroep Gelderland. Meerdere keren per week posten ze via YouTube verse video's uit de grootste provincie van Nederland.