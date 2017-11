Deel dit artikel:











Streekziekenhuis Koningin Beatrix beste ziekenhuis van Nederland Foto: Screenshot Google Maps

WINTERSWIJK - Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is volgens weekblad Elsevier het beste ziekenhuis in Nederland. Het ziekenhuis moet deze eer wel delen met de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder en het Gorinchemse Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis.

Het trio behaalde de hoogste score in een beoordeling op 777 punten. Er werd onder meer gekeken naar welke ziekenhuizen het meest rekening houden met de patiënt en waar de zorg veilig en up-to-date is. Acht andere ziekenhuizen behaalden ook de hoogste eindscore, maar scoorden niet iets lager op aparte onderdelen. De hoge score voor SKB is opmerkelijk, omdat het ziekenhuis een maand geleden flink daalde in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad. Vorig jaar stond het ziekenhuis nog negende, dit jaar is het in die Top 100 terug te vinden op plaats 41. Wettelijk aanleveren Elsevier put uit gegevens van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. Wel ontbreekt het in die gegevens volgens het weekblad vaak aan informatie over de 'uitkomsten' van medische behandelingen en ingrepen. Voor 74 operaties gelden sinds 2010 zogenoemde volumenormen. Hiermee wordt het minimale aantal verrichtingen per operatie bedoeld. Uit het onderzoek blijkt dat deze norm vooral niet gehaald wordt bij operaties waarbij de blaas of maag verwijderd wordt, of bij aan hersentumor gerelateerde operaties.