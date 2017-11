De onderste steen moet boven van kasteel Buren

BUREN - Het is een kleine donkere ruimte, het lijkenhuisje op het kerkhof in Buren, maar er ligt een kleine schat verborgen: de laatste overblijfselen van het kasteel Buren.

Ooit was het één van de grootste kastelen van ons land, maar nu is er bijna niets meer van terug te vinden. Het laatste deel is gesloopt in 1883. Veel stenen zijn hergebruikt bij de bouw van andere panden in Buren, gebruikt in een monument of zelfs gestort als fundering. Een aantal stenen zijn uiteindelijk opgeslagen in het lijkenhuisje.

Stenen onder het stof vandaan.

Deze dagen is er veel activiteit in het Burense Lijkenhuisje. De Vlaamse studente Claudia Aerts en haar vader Leopold brengen de laatste overblijfselen van kasteel Buren in kaart. Claudia studeert conservatie en restauratie aan de Universiteit van Antwerpen. Alle overgebleven stenen worden gefotografeerd en verder onderzocht.

Vader Leopold helpt Claudia met het versjouwen van de stenen naar het licht bij de toegangsdeur. Claudia wil er onder meer achter komen uit welke tijd de overgebleven stenen komen en wat de mogelijke oorsprong is. Uiteindelijk wil ze haar bevindingen delen en de stenen presenteren op een tentoonstelling in het Marechaussee Museum in Buren.